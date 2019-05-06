Нетаньяху: "Не позволим Ирану обладать ядерным оружием"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на одной из церемоний Дня павших воинов и жертв терактов, пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

"По пути сюда я услышал, что Иран намерен продолжать свою ядерную программу. Мы не позволим Ирану обладать ядерным оружием", - передает слова главы израильского правительства NEWSru.co.il.

Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.