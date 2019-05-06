Nar обсудил итоги прошлого года с дилерами
Cамый молодой мобильный оператор страны - NAR объявил результаты 2018 года на встрече с представителями своей сети продаж, где рассказал об успехах прошлого года.
Количество новых абонентов оператора, отличающегося высоким качеством услуг и ориентированностью на клиента, за последний год выросло на 22%. В результате здорового и устойчивого партнерства дилеры продемонстрировали 65% от общего объема продаж, из которых 68% пришлись на Баку и 32% - на регионы.
По словам коммерческого директора Nar Гахрамана Казымова, главная цель Nar - отразить ориентированную на клиента стратегию бренда в деятельности своей сети продаж: «Nar находится в начале нового пути развития на розничном рынке. У нас компактная, но очень активная, официальная дилерская сеть. Одним из важных планов на 2019 год является модернизация, улучшение и расширение нашей дилерской сети в соответствии с современными требованиями.
Таким образом, наша цель - это обеспечить превосходное обслуживание клиентов, посещающих магазины Nar, предоставить простые и удобные решения в соответствии с их требованиями, иными словами, обеспечить идеальный клиентский опыт».
Чтобы еще больше расширить сеть продаж, Nar стремится довести количество своих магазинов в этом году до 90, провести работы, направленные на отражение стратегии бренда компании во всех магазинах, улучшение процессов в соответствии с современными стандартами, с целью обеспечить эффективность работы и современный клиентский опыт.