Nar обсудил итоги прошлого года с дилерами

Cамый молодой мобильный оператор страны - NAR объявил результаты 2018 года на встрече с представителями своей сети продаж, где рассказал об успехах прошлого года.

Количество новых абонентов оператора, отличающегося высоким качеством услуг и ориентированностью на клиента, за последний год выросло на 22%. В результате здорового и устойчивого партнерства дилеры продемонстрировали 65% от общего объема продаж, из которых 68% пришлись на Баку и 32% - на регионы.

По словам коммерческого директора Nar Гахрамана Казымова, главная цель Nar - отразить ориентированную на клиента стратегию бренда в деятельности своей сети продаж: «Nar находится в начале нового пути развития на розничном рынке. У нас компактная, но очень активная, официальная дилерская сеть. Одним из важных планов на 2019 год является модернизация, улучшение и расширение нашей дилерской сети в соответствии с современными требованиями.