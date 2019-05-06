Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, морось, юго-западный ветер днем сменится северным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 13-16, днем 24-28 тепла, в Баку ночью 14-16, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана вечером местами ожидаются дожди. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман, западный ветер днем усилится.
Ночью температура воздуха составит 13-18, днем до 32 тепла, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градус тепла.