Киев признает незаконными выдаваемые украинцам российские паспорта

«Все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм будут признаны незаконными», — заявил Гройсман, добавив, что уже сегодня кабмин примет соответствующее решение.

По словам главы украинского правительства, выданные российской стороной документы не будут признавать как на территории страны, так и при попытке пересечь границу. Также Киев обратится к другим странам с просьбой считать эти паспорта недействительными.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям "ЛНР" и "ДНР". Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев. В связи с этим Киев обратился в Совбез ООН. Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что Москва таким образом признала ответственность «в качестве государства-оккупанта», а действующий глава государства Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса.