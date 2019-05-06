Карабахские сепаратисты разозлили Пашиняна: «Не вмешивайтесь во внутренние дела Армении»

У премьера поинтересовались, не является ли письмо Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста вмешательством во внутренние дела Армении со стороны Карабах а.

Власти Нагорного Карабах а не могут вмешиваться во внутренние дела Армении. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, сообщает «Спутник Армения».

"Я не считаю, что власти Нагорного Карабаха могут как-то вмешиваться во внутренние дела Армении. И вообще ни одно государство не может делать этого. Армения – независимая, суверенная страна", - отметил премьер.

Что касается национального единства, на чем делают акцент авторы письма генеральному прокурору, то по словам Пашиняна, не может быть единства с теми людьми, чьи родственники и члены семьи стали миллионерами в период их пребывания в той или иной государственной должности.

"Пока Серж Саргсян не ответил на вопрос, почему солдат не имел продовольствия, а члены его семьи были миллионерами, я не могу быть единым с ним. Есть вещи, которые я не могу простить. Я их оглашать не буду, но и простить тоже не могу. Я не могу быть единым с чиновником, чьи члены семьи стали миллионерами", - отметил он.

Ранее Саакян и Гукасян обратились с письмом к генпрокурору Артуру Давтяну с просьбой освободить Кочаряна из-под ареста, чтобы он смог участвовать в торжествах в оккупированной Шуше. В письме отмечалось, что освобождение экс-президента станет сигналом единства и солидарности.