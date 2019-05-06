Роухани написал письмо Путину

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф лично привез в Москву письмо от иранского президента Хасана Роухани по вопросам выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Мы воспринимаем Россию близкой страной, с которой у нас развиваются хорошие отношения, - заявил Зариф, выступая перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. - Мы особо выделяем Россию среди наших партнеров, поэтому я лично привез в Москву послание президента Ирана Роухани, чтобы передать его президенту РФ Владимиру Путину".

Только Россия и Китай выполняют обязательства в рамках ядерной сделки, подчеркнул Зариф. "Остальные участники СВПД не стали выполнять ни одно из своих обязательств", добавил иранский министр.