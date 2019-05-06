На Камчатке уроженец Азербайджана попался на нелегальном алкоголе

Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело против 32-летнего гражданина Азербайджана. Он в составе преступной группировки участвовал в поставках нелегального алкоголя на полуостров, сообщает ИА «Кам 24».

Как заявили изданию в краевой прокуратуре, мужчине предъявлено обвинение по части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

«По версии следствия, в 2015-2017 годах иностранец состоял в организованной преступной группе, которая поставлала немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию на территорию Камчатского края. В его обязанности входило изучение местного спроса и цен на алкоголь, организация получения партий спиртного в Петропавловске-Камчатском через транспортные компании, оплата их услуг. Кроме того, обвиняемый подыскивал постоянных оптовых покупателей, места для хранения, обеспечивал транспортировку нелегальной продукции из хранилищ в места продаж, собирал выручку от реализации, рассчитывался с поставщиком», – рассказали в прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что алкоголь поставлялся на Камчатку из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. По заключениям экспертов в стеклянных бутылках под видом водки находилась спиртосодержащая жидкость на основе этилового спирта, с содержанием спирта менее 35 %. Камчатские оперативники изъяли из незаконного оборота 19 580 бутылок с этикетками известных наименований водки и поддельными акцизными марками.

В прокуратуре отметили, что преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД России при содействии регионального управления ФСБ.

По статье 171.1 УК РФ иностранцу грозит до шести лет лишения свободы.

В прокуратуре добавили, что в отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.