Твит Трампа обвалил американские биржи

После заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин для ряда китайских товаров основные американские индексы — NASDAQ, Dow Jones и S&P 500 — закончили торги со значительными потерями пунктов.

Dow Jones потерял свыше 473,39 пункта (минус 1,79 процента), что стало максимальным падением с января 2019 года. NASDAQ потерял 159,3 пункта, опустившись на 1,96 процента, S&P 500 — 48,42 пункта (минус 1,65 процента). Максимальные потери понес Boeing, чьи акции опустились на 3,87 процента, и Apple (минус 2,7 процента).

Падение на биржах началось после заявления Трампа в Twitter, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались.