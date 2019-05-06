В Узбекистане, Казахстане и Беларуси отказались от «Бессмертного полка»

Власти Ташкента отказались дать разрешение на шествие 9 мая участников акции «Бессмертный полк», говорится в сообщении столичной мэрии.

«Разрешения на проведение массового мероприятия по улицам города организаторы не получали, маршрут не был согласован с соответствующими ведомствами»,— цитирует заявление властей Sputnik Узбекистан.

Официально разрешен сбор участников мероприятия на «братских могилах» с возложением цветов к монументу Скорбящей матери, пишет Fergana.

Ранее власти белорусского Витебска и казахстанского Актобе запретили проводить акцию «Бессмертный полк». В Беларуси вместо шествия 9 мая предложили организовать акцию «Беларусь помнит».