Ученые выявили протеин, вызывающий развитие рака, диабета и болезни Альцгеймера

Ученые из Института биомедицины при Тринити колледже (TCD) в Ирландии определили способ, позволяющий контролировать на клеточном уровне развитие воспалительных процессов в организме. В перспективе это открытие должно помочь в лечении целого ряда серьезных заболеваний, включая рак, диабет и болезнь Альцгеймера, сообщает ТАСС.

Исследования ирландских медиков сфокусированы на протеине SARM, который появился у живых организмов на самых ранних стадиях эволюции. На это указывает тот факт, что SARM присутствует как в организме человека, так и у всех млекопитающих, насекомых и беспозвоночных.

Ирландские ученые установили ранее неизвестную науке роль этого протеина в работе иммунной системы. При попадании в организм вируса или бактерии, а также при повреждении живой ткани ответом иммунной системы является выработка инфламмасом в клетках - особого белкового комплекса. Протеин SARM в данном случае выступает регулятором - от него зависят количественные и качественные характеристики иммунной реакции на "вторжение". Чрезмерное отмирание клеток в результате воспалительного процесса повышает риски развития злокачественных опухолей и прочих отклонений. "Блокировка SARM таким образом способна влиять на ход воспалительного процесса, сдерживать пироптозис (отмирание клеток - прим. ТАСС)", - пояснил изданию руководитель исследовательской группы биомедиков в TCD Эндрю Боуи.

"Ранее ученым было известно о роли "древнего протеина" в процессе отмирания клеток головного мозга, - продолжил Боуи. - Сегодня же мы точно знаем, что в периферийных иммунных клетках SARM играет роль главного регулятора воспаления". Теперь основной задачей, по его словам, является определение эффективных способов воздействия на протеин — это и откроет путь к созданию новой группы лекарств, способных лечить целый ряд тяжелых заболеваний.