Тереза Мэй останется премьером Британии до осени

Газета пишет, что премьерская канцелярия разрабатывает план нового крайнего срока для разрешения ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой должность главы кабинета министров на дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне предложил Грэм Брейди, глава «Комитета 1922» консервативной партии. Эти условия состояли в том, что Мэй следовало ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в конце июля.

В издании уточнили, что с 29 сентября по 2 октября пройдет очередной съезд Консервативной партии Великобритании, на котором может быть выбран новый премьер-министр.