Лавров анонсировал встречу Путина, Алиева и Роухани

В ближайшее время в России пройдет встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, пишет Интерфакс.

"Сейчас на повестке дня стоит подготовка трехсторонней встречи в формате Россия-Иран-Азербайджан, которая на этот раз должна пройти в Российской Федерации", - заявил С.Лавров.

26 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Пекине сообщил, что встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана состоится в России в августе.