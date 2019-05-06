США перебросили к Персидскому заливу бомбардировщики

На фоне американских угроз в адрес Ирана Пентагон перебросил сегодня на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Американские бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", вылетели с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана).

В минувшее воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн", который в настоящее время находится в Средиземном море.