Хакеры обокрали крупнейшую криптобиржу на $40 млн

Хакеры взломали один из крупнейших онлайн-сервисов обмена криптовалют Binance. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сервиса, пишет ТАСС.

Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что эквивалентно $41 млн.

Компания заявила, что в ходе хакерской атаки также похищены ключи API (секретный код, который идентифицирует учетную запись), коды двухфакторной идентификации и другая конфиденциальная информация.

Объем кражи составил приблизительно 2% от общего количества биткоинов, имеющихся в распоряжении Binance. Онлайн-сервис пообещал покрыть все убытки пользователей.