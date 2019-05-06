В Армении переименовали школу Ирины Родниной из-за шествия в Баку

Совет старейшин Еревана подавляющим большинством голосов переименовал Школу фигурного катания Ирины Родниной в Ереванскую спортшколу фигурного катания и хоккея, сообщают армянские СМИ, отмечая, что причиной тому стало участие знаменитой в прошлом фигуристки, олимпийской чемпионки, а ныне депутата Госдумы в шествии в Баку, посвященному 27-ой годовщине геноцида азербайджанцев в Ходжалы.

Проект переименования представила фракция «Луйс».

«Этот поступок имеет как моральный, так и политический подтекст, - говорит секретарь фракции Ани Хачатрян. - Это оскорбление как народу Армении, так и народу Карабаха. Будучи вице-председателем армяно-российской межпарламентской комиссии Роднина должна была воздержаться от участия в подобном антиармянском мероприятии».

Ереванская детско-юношеская школа фигурного катания и хоккея с шайбой была основана в 1971 году. Решением Совета старейшин Еревана от 25 ноября 2015 года спортивная школа была переименована в ГНКО «Спортивная школа фигурного катания Ирины Родниной». Мастер-классы в ней проводили российские хоккеисты и фигуристы, в том числе и сама Роднина - многократная олимпийская чемпионка.

Напомним, что 26 февраля в шествии, посвященном очередной годовщине геноцида в Ходжалы, приняла участие российская делегация, в составе которой, помимо Ирины Родниной, были и другие депутаты Госдумы - Дмитрий Савельев и Оксана Пушкина. Их участие в мероприятии вызвало бурю недовольства в Ереване. В Армении сетовали и на то, что, в частности, Роднина является членом армяно-российской межпарламентской комиссии.

Сама же Ирина Константиновна, в свою очередь, посоветовала армянской общественности сделать выводы из ходжалинских событий.