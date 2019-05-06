Оппозиция потребовала отмены повторных выборов мэра Стамбула

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) обратилась в Центральный избирательный комитет (ЦИК) страны для отмены повторных муниципальных выборов в Стамбуле, сообщает Haberturk.

Представители CHP заявили, что проведение повторных выборов в Стамбуле является грубым нарушением избирательного права.

Также сообщается, что пока ЦИК Турции не отреагировал на обращение оппозиционной партии.

Напомним, что 17 апреля ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов.

Ранее ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Отметим, что после этого ЦИК Турции отменил итоги муниципальных выборов в Стамбуле, заявив, что 23 июня в Стамбуле будут проведены повторные муниципальные выборы.