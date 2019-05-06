Смотри на мир лучше с Azercell
''Мобильная глазная клиника'', созданная с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, при поддержке Azercell продолжает свою деятельность.
Клиника, которая посетила многие школы-интернаты и детские дома в Баку, а также поселения вынужденных переселенцев в регионах, на этот раз организовала очередное бесплатное офтальмологическое обследование в Ширванском городском общинном центре социальной реабилитации. В рамках визита были обследованы 30 детей.
Следующее посещение клиники было организовано в Гарадагский район. В ходе визита услугами клиники воспользовались дети семей вынужденных переселенцев, проживающих в поселке Умид. 39 детей прошли обследование, им было назначено необходимое лечение и розданы очки.
Все обследование и лечение проводится Общественным объединением Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi при поддержке ООО Azercell Telekom. Наряду с детьми, услугами клиники также пользутся малообеспеченные семьи, вынужденные переселенцы и пожилые.
OOO Azercell Telecom, лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, известно как компания, поддерживающая социальные инициативы и проекты. За время своей деятельности компания инвестировала в социальные проекты 19 миллионов долларов США.