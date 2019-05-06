Смотри на мир лучше с Azercell

''Мобильная глазная клиника'', созданная с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, при поддержке Azercell продолжает свою деятельность.

Клиника, которая посетила многие школы-интернаты и детские дома в Баку, а также поселения вынужденных переселенцев в регионах, на этот раз организовала очередное бесплатное офтальмологическое обследование в Ширванском городском общинном центре социальной реабилитации. В рамках визита были обследованы 30 детей.

Следующее посещение клиники было организовано в Гарадагский район. В ходе визита услугами клиники воспользовались дети семей вынужденных переселенцев, проживающих в поселке Умид. 39 детей прошли обследование, им было назначено необходимое лечение и розданы очки.