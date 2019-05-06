Пашинян не исключил своей встречи с Алиевым в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности короткой встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе на следующей неделе «на полях» саммита стран-участниц «Восточного партнерства», пишет Москва-Баку.

«Официальная встреча с Алиевым не назначена, но если встретимся, не исключаю, что обменяемся несколькими словами», — заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

Отметим, что 13-14 мая в Брюсселе состоится саммит стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия и Молдова.