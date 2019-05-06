Помпео едет в Россию

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.

"Также хотела бы сказать о том, что прорабатывается визит в Россию госсекретаря США господина Помпео, официально мы намерены объявить об этом чуть позже. Скорее всего, сегодня с соответствующими деталями", - сказала Захарова во время брифинга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не исключают, что глава государства Владимир Путин примет Помпео после его переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Сочи.