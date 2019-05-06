Bakcell поддержала проведение посвященной ветеранам выставки
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддержала фотовыставку, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны.
Выставка под названием «Хранители духа победы», посвященная 9 Мая – Дню Победы над фашизмом, организована ЗАО «Бакинский метрополитен» в переходах станции метро «Гянджлик».
На выставке представлены фотопортреты живых легенд - азербайджанских ветеранов, героически сражавшихся в Великой Отечественной войне. В то же время на выставке можно ознакомиться с интересными фактами о роли Азербайджана в великой победе.
Посетители выставки смогут получить подробную информацию о ветеранах при помощи специальных QR кодов, добавленных к каждой фотографии.
Официальное открытие выставки состоялось 7 мая с участием представителей ЗАО «Бакинский метрополитен» и компании Bakcell.