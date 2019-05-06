Российских футболистов приговорили к реальным срокам

Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина к 1,5 годам лишения свободы и Павла Мамаева к 1 году пяти месяцам с отбыванием наказания в колонии общего режима , сообщает «Новая газета».

Брата Кокорина Кирилла по эпизоду с нанесением побоев гендиректору госпредприятия НАМИ Сергею Гайсину, приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

Суд смягчил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину, исключив из него признак совершения преступления по предварительному сговору. Он решил, что футболисты действовали спонтанно и роли не распределяли.

Учитывая, что футболисты с октября 2018 года находились в СИЗО (1 день в СИЗО зачитывается как 1,5 дня в колонии), то Мамаев и Кокорин должны выйти на свободу уже в этом году. Мамаев будет освобожден в ноябре нынешнего года, а Кокорин — в декабре.

Ранее суд признал виновными братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве. Он установил, что 8 октября 2018 года братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, которая образовалась в результате не менее четырех ударов.