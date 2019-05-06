Премьер Италии о своих планах на азербайджанскую трубу

Трубопровод EastMed, который предусматривает транспортировку ресурсов Восточного Средиземноморья в Грецию через Кипр и Крит, может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять азербайджанский газ в Европу. Как сообщает Reuters, об этом сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Говоря о строительстве газопровода «Посейдон», который является последней частью EastMed, он сказал, что Италия не готова разрешить прокладку трубопровода «Посейдон» через Отранто (южный город Италии), но инфраструктура может быть подключена к газопроводу TAP.

«В настоящее время правительство не заинтересовано в строительстве конечного участка «Посейдон», как планировалось изначально», - сказал он.

Меморандум о взаимопонимании по поддержке Восточно-Средиземноморского газопровода (East Med) Греция, Израиль, Италия и Кипр подписали в декабре 2017 г.

Этот газопровод обеспечит доставку газа с месторождений Восточного Средиземноморья в Европу.

Базовыми месторождениями для МГП East Med станут Левиафан в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Израиля, и Афродита в ИЭЗ Кипра.

Протяженность МГП East Med составит 2100 км, строительство газопровода будет вестись на глубинах до 3000 м.