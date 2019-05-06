Австрийскому послу рассказали о реформах на азербайджанской таможне

Приветствуя гостя, глава Госкомитета рассказал о сотрудничестве между двумя странами и отметил, что эти отношения развиваются на основе дружбы и партнерства.

Говоря о развитии ненефтяного сектора, улучшении деловой среды и предпринимательской активности, упрощении и ускорении международной торговли и укреплении транзитного потенциала Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, председатель Госкомитета отметил, что в этих областях достигнуты значительные успехи. Сафар Мехтиев отметил важную роль таможенных органов в расширении двусторонних отношений и подчеркнул важность сотрудничества и обмена опытом в углублении сотрудничества между таможенными службами Азербайджана и Австрии.

Глава Госкомитета рассказал гостю также о претворении в жизнь программы широких реформ в таможенной сфере Азербайджана и отметил, что в настоящее время таможенная система Азербайджана приводится в соответствие с таможенной системой Европы. Сафар Мехтиев также рассказал о повышении уровня электронных услуг, утверждении новых нормативных документов в целях облегчения торговли и введении новых правил. Особое внимание уделяется использованию системы «Зеленого коридора» для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Азербайджане Александр Баерл поблагодарил Сафара Мехтиева за радушный прием и рассказал о сотрудничестве двух стран. Посол, выразив удовлетворение развитием Азербайджана и реформами в таможенной сфере, рассказал о будущих перспективах отношений между таможенными органами двух стран.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, вызывающих взаимный интерес.