Лавров рассказал генсеку ОБСЕ о встрече по Карабаху

По просьбе генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, глава МИД России Сергей Лавров проинформировал его об итогах встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, состоявшейся 15 апреля в Москве с участием сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по нагорно- карабах скому урегулированию и принятому на ней совместному заявлению. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как было отмечено по результатам Московской встречи, зафиксирована заинтересованность Азербайджана и Армении в перспективах налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Речь идет о шагах по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта. В частности, во время сельскохозяйственных работ, допуске родственников к лицам находящимся в заключение на территории сторон и готовности начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей средств массовой информации. А со своей стороны господин Гремингер подтвердил намерение ОБСЕ продолжать оказывать поддержку нагорно-карабахскому урегулированию», - сказала Захарова.

Отметим, что 24 апреля Лавров провел встречу с Гремингером, который находился в Москве для участия в VIII Московской конференции по международной безопасности.