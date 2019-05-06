Оппозиция Турции назвала повторные выборы в Стамбуле «переворотом»

Лидер турецкой оппозиционной «Хорошей партии» Мерал Акшенер осудила решение Высшей избирательной комиссии Турции о проведении повторных муниципальных выборов в Стамбуле, назвав его «переворотом» против страны, пишет «МК-Турция».

«Всеобщие ценности и принципы демократии довольно ясны. Никто не имеет права вмешиваться в судебную систему и демократию. Мы категорически против этого переворота», — заявила Акшенер на парламентском собрании своей партии.

Акшенер сказала, что председатели избирательных комиссий на местных выборах 31 марта и 24 июня, на которых Реджеп Тайип Эрдоган был избран президентом Турции, были теми же, потребовав тщательно проверить чиновников, отмечает сайт Diken.

Оппозиционные «Хорошая партия» и Народно-республиканская партия сформировали альянс в преддверии местных выборов, по итогам которых кандидат от НРП Экрем Имамоглу был избран мэром Стамбула.