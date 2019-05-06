Ильхам Алиев поздравил Израиль с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление главе Государства Израиль Реувену Ривлину с Днем независимости, сообщает АзерТАдж.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Израилем и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы, сотрудничества в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.