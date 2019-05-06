МИД РФ принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов в качестве ответной меры после того, как шведское внешнеполитическое ведомство отказало в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировало издание Expressen, ссылаясь на представителя шведского МИД Патрика Нильссона. Он заявил, что Стокгольм сожалеет о решении Москвы.

В свою очередь, как сообщает ТАСС, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что высылка шведских дипломатов является ответной мерой на действия Стокгольма, который не продлил визу одному из россиян, а затем ответил отказом на другие запросы российского посольства.