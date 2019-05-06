Франция о решении Ирана: «Нет ничего хуже»

Ничего не может быть хуже, чем выход Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает РИА Новости.

По словам Парли, европейцы выступают за то, чтобы договор 2015 года сохранился.

«Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», — отметила Парли, добавив, что европейские страны стремятся сохранить ядерную программу под контролем.

Ранее сегодня стало известно, что Иран прекращает выполнение части обязательств по ядерной сделке. Об этом власти Ирана сообщили послам Великобритании, Германии, Китая и России.