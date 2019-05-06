Принц Гарри и Меган Маркл объявили имя своего сына

Букмекеры прогнозировали, что мальчика нарекут Альберт, Артур или Александр.

Поклонники принца Гарри предполагали, что новорожденный получит имя Джордж или Джон. Они сочли намеком, что во время первого выхода герцога Сассекского к прессе после рождения сына за его спиной высунули головы два жеребца с такими кличками.

Мальчик весом 3,3 килограмма родился рано утром в понедельник, 6 мая, в лондонской больнице Портленд. Вопреки традиции, о его появлении на свет объявили только во второй половине дня. Это сделал принц Гарри, а не сама Меган Маркл, представшая перед камерами с сыном лишь в среду, 8 мая.