Госдеп: США готовы ответить силой на «угрозы» Ирана
США готовы ответить силой на любые возможные нападения Ирана на американские войска и их союзников, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на телефонном брифинге для журналистов, передает ТАСС.
"На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы. США не стремятся к войне с Ираном, но мы готовы защищать силы США и наши интересы в регионе", - сказал Хук, добавив, что "Вашингтон неоднократно говорил, что добивается изменения поведения режима в Тегеране".