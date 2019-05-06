Азербайджанец привлек в ИГИЛ гражданку Германии, которую судят в Штутгарте

Там, Сабина С., как пишет сайт немецкого телеканала N-TV.de, вышла замуж за азербайджанца-боевика ИГИЛ и вступила ряды террористической организации.

В Штутгарте 3 мая начался суд над 32-летней гражданкой Германии Сабиной С., вернувшейся на родину после нескольких лет проживания в Сирии и Ираке на территориях, которые контролировала террористическая группировка «Исламское государство».

Согласно информации, Сабина С. была арестована в середине 2018 года, сразу же после возвращения в Германию. З мая в высшем региональном суде Штутгарта начался судебный процесс по ее делу, на котором с обвинениями в адрес женщины выступил федеральный прокурор Стефан Биль.

По его словам, Сабина С. была в составе ИГИЛ с декабря 2013 по август 2017 года. До 2013 года она жила в Берлине с отцом своих первых двух детей. После принятия ислама она стала придерживаться радикальных взглядов и отправилась в Сирию.

Федеральный прокурор утверждает, что сразу же по прибытии в Сирию Сабина С. вышла замуж за высокопоставленного боевика ИГИЛ – азербайджанца. В браке с этим азербайджанцем, который погиб в боях в декабре 2016 года, Сабина родила еще двоих детей.

В обвинительном заключении говорится, что Сабина С. вела интернет-блоги, в которых пропагандировала «Исламское государство». Также она присутствовала на публичных казнях, которые устраивали террористы. По словам федерального прокурора, в ИГИЛ Сабина С. ежемесячно получала 100 долларов на себя и по 35 долларов на своих детей.

Сайт немецкого телеканала отмечает, что после задержания суд отказал следователям в аресте Сабины С., мотивировав это тем, что простое пребывание в составе ИГИЛ – слишком незначительное основание для ареста. Однако это решение суда было успешно опротестовано Федеральной прокуратурой Германии, и женщина была арестована.