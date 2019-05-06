Третье ДТП с автобусом за день: есть раненые

Очередная авария с участием пассажирского автобуса произошла в центре Баку.

Как сообщает haqqin.az, в Сабаильском районе автобус №53 столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП различные травмы получили три человека. Кроме того, автобус сбил пешехода.

Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров заявил haqqin.az, что трое раненых были незамедлительно госпитализированы. Один из них - несовершеннолетний. Состояние пострадавших врачи оценивают как среднетяжелое.

Отметим, что сегодня это третье ДТП с участием пассажирского автобуса. Ранее утром недалеко от Бакинского международного автовокзала пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Ранения получили три человека. Кроме того, в Шамкире перевернулся микроавтобус, перевозивший пассажиров. В результате ДТП три человека погибли, семь получили различные травмы.