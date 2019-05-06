Трамп предложил руководству Ирана встречу

Президент США Дональд Трамп предложил руководству Ирана провести двустороннюю встречу, об этом сообщила его помощница Виктория Коутс.

«Предложение президента Трампа о проведении встречи с руководством Ирана является искренним, он надеется, что власти Ирана примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана», – сказала Коутс, передает ТАСС.

Со своей стороны спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук отметил, что Вашингтон будет и дальше оказывать максимальное давление на Тегеран, передает Интерфакс. Давление будет продолжаться, пока Иран не откажется от своих «дестабилизирующих амбиций», подчеркнул он.

Отметим, что ранее сегодня Иран официально уведомил пятерых членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять часть обязательств по документу.