В Москве националисты готовили массовые беспорядки

В Москве Пресненский суд арестовал двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремистской направленности, сообщает Интерфакс.

Заседания по их делам прошли в закрытом режиме. Источник агентства рассказал, что, по версии следствия, Ученов и Бондарь организовали тренировки по боевой подготовке с привлечением инструкторов: "Эта подготовка, как считает следствие, была организована указанными лицами для участия в массовых беспорядках с целью дестабилизации политической и социальной обстановки в стране".

Уголовное дело об организации экстремистского сообщества и участии в нем возбуждено в отношении шести человек.

В рамках уголовного дела прошли обыски по адресам нескольких десятков активных членов группировки в Москве, Владимире и Рязани. В ходе обысков были изъяты оружие, а также литература экстремистской направленности, нацистская символика, манифест группировки.