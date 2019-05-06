Сегодня под Челябинском произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб уроженец Азербайджана, сообщает российское издание 74.ru.

Согласно информации, столкнулись автомобили Lexus и Mitsubishi. По словам очевидца, до момента ДТП водителя Lexus за превышение скорости на трассе останавливали сотрудники ДПС, однако он этот сигнал проигнорировал.

Отмечается, что находившийся в Lexus уроженец Азербайджана вместе с двумя друзьями направлялся из Уфы в Нижневартовск через трассу в Челябинской области.

Вторым погибшим пассажиром, по информации 74.ru, оказался житель Башкирии. Водитель Lexus был жителем Нижневартовска, у него остались жена и двое детей. Все трое молодых людей буквально заживо сгорели в машине, которая вспыхнула после лобового столкновения с Mitsubishi. Погиб также пассажир Mitsubishi, его водителя доставили в больницу.