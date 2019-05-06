Букмекеры назвали представителя Азербайджана фаворитом "Евровидения"

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" Чингиз Мустафаев после первой репетиции в Тель-Авиве вырвался в главные фавориты, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сайт конкурса.

Если ранее певец не входил даже в десятку фаворитов, то после репетиции, по прогнозам букмекеров, он занял четвертую позицию в числе возможных претендентов на победу.

Чингиз Мустафаев выступит под номером 18 во втором полуфинале с песней Truth ("Правда"). Над сценической графикой для музыкального номера работала креативная команда GST из Москвы. За визуальные спецэффекты конкурсного номера певца отвечает команда Front Pictures Creative Studio, разработавшая спецэффекты для номера Джамалы, победительницы "Евровидения-2016".

Полуфиналы конкурса, девиз которого Dare to ("Позволь себе мечтать"), состоятся 14 и 16 мая, финал же пройдет 18 мая.