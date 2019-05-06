Школа записала в ученики баранов, чтобы избежать сокращения классов

По данным газеты, инцидент произошел в небольшом горном городке, где проживают чуть более 3 тысяч человек. В начале учебного года руководство школы уведомили, что им придется набрать всего десять классов вместо одиннадцати из-за того, что количество учеников сократилось с 266 до 261.

Однако родители выступили против этого решения, так как посчитали, что из-за уменьшения количества классов они будут переукомплектованы, что скажется на качестве образования детей.

После этого родители вышли к школе с плакатами «Мы не бараны», «Управлять школой — не стадом» и заявили, что в городе есть дети в трудном положении, но власти важны только цифры. К школе также пришел местный пастух с отарой из 65 овец и баранов.

Мэр города встал на сторону протестующих и внес 15 животных в школьные списки. Пастух даже предоставил свидетельства о рождении 15 членов отары, которые теперь являются учениками школы. Школьники, в свою очередь, сказали, что готовы взять животных в свои классы.