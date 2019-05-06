Норвежский министр здравоохранения: "Курите, пейте, ешьте мясо сколько хочется!"

"Я не собираюсь быть духовным наставником или рассказывать людям, как они должны жить. Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора. Имею в виду, что людям должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят. Власти, возможно, хотели бы это корректировать, но люди, полагаю, в большинстве своем сами знают, что полезно, а что нет", - сказала министр.

Сильви Листхеуг - одна из популярнейших норвежских политиков, известна своими неоднозначными высказываниями по многим поводам. С 2013 по 2015 года - министр сельского хозяйства, с 2015 по 2018-й - министр иммиграции и интеграции, с января по март 2018 года — министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции.