Экс-министр иностранных дел Литвы: «Азербайджан не создает дискомфорта в Европе»
«Европейский союз уделяет большое внимание развитию отношений со странами «Восточного партнерства», - заявил в эксклюзивном интервью haqqin.az бывший министр иностранных дел Литвы, экс-глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас.
Евросоюз видит в «Восточном партнерстве» одну из составляющих своей долгосрочной цели – создание общего пространства «Большой Европы», утверждает Ушацкас.
«Мы живем в эпоху глобальной экономики, когда все должны строить свои отношения на основе уважения суверенного права любой страны, - отметил чиновник ЕС. - Это в первую очередь относится к Азербайджану, Украине, Грузии, Беларуси, Молдове. «Восточное партнерство» включает в себя участие в общем рынке, общей модернизированной инновационной экономике ЕС и его восточных партнеров, благодаря чему выиграют все страны этой программы».
Касаясь неоднозначного отношения к «Восточному партнерству» России, В.Ушацкас подчеркнул, что эта программа не несет угроз никаким странам: «Работая в Москве, я неоднократно объяснял это своим российским коллегам, но почему-то они с подозрением относятся к такому сотрудничеству. Тем не менее каждая из шести стран независима и участвует в той или иной программе в соответствии со своими национальными интересами».
Ушацкас высоко оценивает роль Азербайджана в обеспечении энергетической независимости Европы, подчеркивая, что страна очень многое делает в этом направлении.
«Азербайджан - одна из немногих постсоветских стран, которые не создают для ЕС дискомфорта. Государство проводит взвешенную и грамотную политику. Поэтому мы высоко ценим наше сотрудничество с Азербайджаном и с нетерпением ждем завершения работы над большим стратегическим документом между этой страной и ЕС», - признается еврочиновник.
Говоря о том, что одним из элементов развития «Восточного партнерства» является свободное передвижение по Европе граждан из государств программы, представитель Евросоюза предположил, что в будущем жителям Азербайджана будет предоставлена такая возможность, то есть безвизовый режим для поездок в страны ЕС.
«С Украиной, Грузией и Молдовой уже заключено такое соглашение. В настоящее время проводятся переговоры и с остальными тремя участниками этой программы. Между Азербайджаном и ЕС, насколько мне известно, они достаточно активны», - заключил В.Ушацкас.