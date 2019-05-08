Экс-министр иностранных дел Литвы: «Азербайджан не создает дискомфорта в Европе»

Заур Расулзаде 8 мая 2019, 22:32

«Европейский союз уделяет большое внимание развитию отношений со странами «Восточного партнерства», - заявил в эксклюзивном интервью haqqin.az бывший министр иностранных дел Литвы, экс-глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас. Евросоюз видит в «Восточном партнерстве» одну из составляющих своей долгосрочной цели – создание общего пространства «Большой Европы», утверждает Ушацкас.

«Мы живем в эпоху глобальной экономики, когда все должны строить свои отношения на основе уважения суверенного права любой страны, - отметил чиновник ЕС. - Это в первую очередь относится к Азербайджану, Украине, Грузии, Беларуси, Молдове. «Восточное партнерство» включает в себя участие в общем рынке, общей модернизированной инновационной экономике ЕС и его восточных партнеров, благодаря чему выиграют все страны этой программы». Касаясь неоднозначного отношения к «Восточному партнерству» России, В.Ушацкас подчеркнул, что эта программа не несет угроз никаким странам: «Работая в Москве, я неоднократно объяснял это своим российским коллегам, но почему-то они с подозрением относятся к такому сотрудничеству. Тем не менее каждая из шести стран независима и участвует в той или иной программе в соответствии со своими национальными интересами».