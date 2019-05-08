Трамп решил ввести новые санкции против Ирана

«Сегодня я подписываю распоряжение о введении санкций в отношении иранского металлургического, алюминиевого и медного секторов, являющихся крупнейшими источниками экспортных доходов, не связанных с нефтью», — передает слова американского президента его пресс-служба.

Санкции стали ответом на желание иранского режима отказаться от части обязательств по ядерному соглашению (сам Вашингтон в одностороннем порядке вышел из него год назад), пишет Росбалт.

У Вашингтона также есть основания полагать, что Тегеран готовил военный удар против США и их союзников. Сейчас США стягивают в регион военные силы. По данным 10-го канала Израильского телевидения, иранцы якобы хотели устроить диверсию против нефтеобъектов в Саудовской Аравии.