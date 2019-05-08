Взрыв на азербайджанском корабле Есть жертвы
На корабле «Исрафил Гусейнов», принадлежащем Каспийскому морскому нефтяному флоту, произошел взрыв, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, в результате взрыва более десяти человек получили ранения, трое - в тяжелом состоянии.
Отмечается, что двое находящихся в тяжелом состоянии - азербайджанцы, один - малазиец.
По предварительной информации, пострадавшие эвакуированы на другие корабли для доставки на берег.
Глава пресс-службы Каспийского морского пароходства Мехман Мехтиев заявил Qafqazinfo, что в пароходстве проинформированы о произошедшем: «Мы находимся в постоянном контакте с кораблем, никто не пострадал. Корабль «Исрафил Гусейнов» сдан в аренду компании Saipem. Представители компании находятся на месте происшествия. Всю информацию, в том числе, есть ли пострадавшие, вы можете получить от компании».