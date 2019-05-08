Помпео: США обязаны остановить «Северный поток-2»

США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая с лекцией в Лондоне, передает Reuters.

«Россия хочет построить «Северный поток-2», чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить реализацию проекта», — подчеркнул он.

Несколько дней назад США пригрозили санкциями немецким компаниям за участие в «Северном потоке-2», напомнив, что газопровод увеличит зависимость политики Евросоюза от России.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.