Мадуро наказал перешедших на сторону оппозиции военных
Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал применить санкции против военных, перешедших на сторону оппозиции во время путча, сообщает радио Caracol со ссылкой на указ главы государства.
Согласно информации, военнослужащие, в том числе высокопоставленные, будут понижены в званиях или изгнаны из рядов вооруженных сил. Речь, в частности, идет о бывшем главе Боливарианской службы разведки Мануэле Фигере и подполковнике Национальной боливарианской гвардии Ильиче Санчесе.
Всего меры затронули 54 военных, не считая Санчеса и Фигеры: пятерых подполковников, четырех майоров, четырех капитанов, шестерых лейтенантов и 35 сержантов.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции «Свобода». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.