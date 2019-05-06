В Лондоне голландцы выиграли со счетом 1:0. В ответной игре «Аякс» после первого тайма вел 2:0 благодаря голам Маттийса де Лигта на 5-й минуте и Хакима Зиеша на 35-й.

Общий счет противостояния стал 3:0, и казалось, что «Аякс» должен без проблем довести матч до победы. Однако не тут-то было. Во втором тайме англичане воспряли, и уже к 59-й минуте счет стал 2:2. Оба гола забил Лукас Моура.

И «Аякс», и «Тоттенхэм» могли забить еще. В одном из эпизодов лондонцев спасла штанга, а хозяев в ряде моментов выручал блестящий голкипер Андре Онана. Но и он был бессилен, когда уже в добавленное время главный герой матча Лукас Моура забил решающий гол – 3:2 в пользу «Тоттенхэма», и лондонцы выходят в финал!

Напомним, вчера «Ливерпуль» совершил чудо, обыграв «Барселону» со счетом 4:0.

Таким образом, 1 июня в Мадриде нас ждет английский финал – «Тоттенхэм» против «Ливерпуля».