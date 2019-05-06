Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров

«Меры безопасности вводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране», — говорится в сообщении.

«В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки», — отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что такие меры вводятся с учетом опыта предыдущих годов, когда российские байкеры и их донецкие адепты в канун 9 Мая проводили автопробег.

В связи с этим украинские пограничники будут обращать особое внимание на попытки проникнуть в страну лиц на мототранспорте, которые будут «агрессивно настроены по отношению к государству Украина» и у которых с собой будут материалы агитационного характера. В числе подобных материалов в госпогранслужбе перечислили флаги России, георгиевские ленточки, пророссийскую символику.

Отметим, что 27 апреля МВД Грузии запретило въезд 30 байкерам через КПП «Верхний Ларс» на границе с Россией. Они ехали транзитом через Грузию, чтобы попасть на слет байкеров в Афинах.