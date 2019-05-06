Либерман: Израиль должен готовиться к атакам Ирана

"Его не следует рассматривать исключительно как силовое противоборство между Ираном и США. Мы должны быть готовы к тому, что против нас будут задействованы силы иранских сателлитов, а также к прямой атаке со стороны Ирана в отношении израильских целей в регионе", - отметил бывший министр обороны.

В среду Тегеран объявил, что пяти странам, участвовавшим в "ядерном соглашении" – Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России – направлены письма, уведомляющие о приостановке выполнения части обязательств. "У европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном", – сказал президент ИРИ Хасан Роухани, подчеркнув, что Тегеран к таким переговорам готов. В течение этого периода Иран приостановит продажу обогащенного урана и тяжелой воды, добавил президент Исламской Республики.