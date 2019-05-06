Теперь Помпео отменил визит в Гренландию «Срочные дела»
Госсекретарь США Майкл Помпео отложил свой визит в Гренландию на неопределенный срок, сообщает Agence France-Presse.
«Срочные дела требуют присутствия госсекретаря в Вашингтоне», - передает агентство заявление правительства Гренландии.
Госдепартамент пока не подтвердил изменение программы Помпео, отмечает AFP.
Ранее пресс-служба Госдепа объявила, что Помпео с 5 по 9 мая посетит Финляндию, Германию, Великобританию и принадлежащую Дании Гренландию. Однако во вторник он отменил визит в Берлин из-за "проблем в сфере международной безопасности". Вместо этого госсекретарь США провел в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди в Багдаде. В среду же он прибыл в Лондон, где встретился с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.