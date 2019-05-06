Турецкая звезда «Игры престолов» отказалась общаться с соотечественниками

Известная немецкая актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли, исполнившая роль Шаи в телесериале «Игра престолов», заблокировала турецких поклонников в Инстаграм. По словам артистки, на такой шаг ее вынудили непристойные сообщения, оскорбления и угрозы, пишет издание Rusturkey.

Согласно информации турецких СМИ, впервые Кекилли столкнулась с преследованием турецких поклонников осенью минувшего года. В октябре звезда дала интервью изданию Haber, в котором выразила возмущение сообщениями подписчиков: «Это возмутительно, мне даже угрожали смертью. Это не единичный случай. Отмечу, что все неприятные комментарии и сообщения поступали именно от турок».

Осенью Сибель заблокировала в Инстаграм наиболее досаждавших ей подписчиков, однако проблема не решилась: оскорбительные сообщения из Турции продолжали поступать. Наконец, несколько дней назад актриса закрыла свой профиль для всех турецких пользователей приложения.

Сибель Кекилли — немецкая актриса турецкого происхождения. Родилась и выросла в немецком городе Хайльбронне. Ее родители переехали в Германию в 1977 году.