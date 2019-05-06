Пашинян отправился в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с женой Анной Акопян утром 9 мая отправился в оккупированный Карабах, сообщает пресс-служба армянского правительства, передает «Спутник-Армения».

Ранее сообщалось, что в эти дни в Карабахе будет также находиться экс-президент Армении Серж Саргсян.

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