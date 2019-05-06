Путин напомнил об уроках прошедшей войны

Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью во время парада Победы, который проходит на Красной площади, пишет «Лента.ру».

«Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей, скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами», — сказал он и объявил минуту молчания.

Также президент РФ подчеркнул, что уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны, и Россия будет делать все, «чтобы обеспечить военный потенциал страны». Путин призвал мировое сообщество создать единую систему безопасности для противодействия угрозам.

Президент указал, что в ряде государств возводят в кумиры нацистов, это, подчеркнул он, недопустимо. «Наш святой долг — защитить подлинных героев, мы преклоняемся перед всеми ветеранами поклонения победителей. мы всегда будем чтить всех вас прославлять победы, которая была и остается одной на всех», - сказал он.